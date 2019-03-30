أتلتيكو مدريد يقسو على ألافيس برباعية في "الليغا"

واصل أتلتيكو مدريد حفاظه على فارق النقاط الـ10 خلف برشلونة، صاحب الصدارة، بعد أن أمطر شباك مضيفه ديبورتيفو ألافيس بـ4-0، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإسباني

وأنهى أتلتيكو الشوط الأول متقدما بهدفين مبكرين لساوول نيغويز في (د.5) ودييغو كوستا في (د.11). وتابع أتلتيكو تفوقه في الشوط الثاني، وأضاف ألفارو مورتا الهدف الثالث في (د.59)، واختتم الغاني توماس بارتي المهرجان في (د.84).

وحافظ رجال الأرجنتيني دييجو سيميوني، على فارق الـ10 نقاط مع المحلق وحيدا في الصدارة برشلونة، الذي حسم ديربي كتالونيا في وقت سابق بثنائية ليونيل ميسي في شباك إسبانيول بعد أن رفع رصيده لـ59 نقطة. في المقابل تجمد رصيد ألافيس عند 44 نقطة يحتل بها المركز الخامس "مؤقتا".

المصدر: وكالات