بارتي تهزم بليسكوفا وتتوج بلقب دورة ميامي

أحرزت الأسترالية آشلي بارتي لقب بطلة دورة ميامي الأمريكية للتنس بفوزها السبت على التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة خامسة 7-6 (7-1) و6-3، لتحقق أفضل نتيجة في مسيرتها.

وكانت بارتي البالغة 22 عاما تركت كرة المضرب قبل خمس سنوات لتمارس رياضة الكريكيت الشعبية في أستراليا، لكنها عادت إلى ملاعب الكرة الصفراء في فبراير 2016.

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وسترتقي بارتي (1,66 م) المتوجة بلقب بطولة ويمبلدون للناشئات، إلى المركز الخامس عشر في التصنيف العالمي.

وقالت بارتي التي خسرت نصف نهائي زوحي السيدات مع البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا: "كان الأسبوعان رائعين في الفردي والزوجي".

وتابعت بارتي التي ضربت 15 إرسالا ساحقا و41 كرة ناجحة "تعين علي البقاء قوية على الصعيد البدني".

وتتويج بارتي يعني أن هناك 14 متوجة في 14 حدثا مختلفا في بطولات المحترفات للمرة الأولى.

في المقابل، وبرغم النهائي المخيب، سترتقي بليسكوفا (1,86 م) إلى المركز الرابع عالميا.

المصدر: أ ف ب