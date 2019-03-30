كين يواصل تألقه ويقود يوفنتوس للفوز على إمبولي

اقترب يوفنتوس من حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بتغلبه على إمبولي 1-0، اليوم السبت، في المرحلة الـ29 من "الكالتشيو".

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه مويس كين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في (د.72).

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 78 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد إمبولي عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز أودينيزي على ضيفه جنوى 2-0. سجل هدفي أودينيزي ستيفانو أوكاكا في (د.4) ورولاندو ماندراغورا في (د.62).

ورفع أودينيزي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر، وتجمد رصيد جنوهى عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

المصدر: وكالات