ألكاسير يعيد دورتموند للصدارة.. وبايرن يتعثر بالتعادل في "البوندسليغا"

انفرد بوروسيا دورتموند بصدارة الدوري الألماني، بفضل فوزه القاتل على ضيفه فولفسبورغ 2-0، اليوم السبت، في إطار المرحلة الـ27 من "البوندسليغا".

وحملت ثنائية دورتموند توقيع لاعبه باكو ألكاسير في (د.90 و90+4).

ونجح دورتموند في اقتناص الصدارة مستفيدا من تعادل غريمه بايرن ميونخ مع مضيفه فرايبورغ 1-1.

ويتصدر دورتموند، جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 64 نقطة، بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني.

وفي بقية المباريات، فاز فيردر بريمن على ضيفه ماينز بنتيجة 3-1، وفورتونا دوسلدورف على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بنفس النتيجة، ونورنبرغ على ضيفه أوغسبورغ 3-0.

المصدر: وكالات