مانشستر يونايتد يعود للانتصارات.. وهدرسفيلد أول الهابطين في الدوري الإنجليزي

احتفل أولي جونار سولشاير بمباراته الأولى كمدرب دائم لمانشستر يونايتد بفوزه على ضيفه واتفورد 2-1، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد في (د.28) وأنتوني مارسيال في (د.72)، فيما سجل هدف واتفورد عبد الله دوكوري في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع "مؤقتا"، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة أرسنال ونيوكاسل يوم الاثنين، في المقابل توقف رصيد واتفورد عند 43 نقطة في المركز الثامن.

وهبط هدرسفيلد تاون إلى دوري الدرجة الأولى عقب خسارته أمام كريستال بالاس 0-2.

سجل هدفي كريستال بالاس لوكا ميليفوييفيتش في (د.76 من ركلة جزاء) وباتريك فان أنهولت في (د.88). وتوقف رصيد هدرسفيلد عند 14 نقطة في قاع الترتيب، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتأكد هبوط هدرسفيلد بعد فوز بيرنلي على وولفرهامبتون 2-0.

وفي باقي نتائج مباريات الجولة، فاز ليستر سيتي على بورنموث 2-0، وساوثهامبتون على برايتون 1-0، وبيرنلي على وولفرهامبتون 2-0.

المصدر: وكالات