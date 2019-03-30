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شاهد.. لحظة انقلاب سيارة من منحدر مرتفع ومصرع سائقها

الرياضة

شاهد.. لحظة انقلاب سيارة من منحدر مرتفع ومصرع سائقها
Sputnik
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توفي أحد أعضاء فريق روسي في حادث سيارة خلال سباق "تروفي-ريد" في منطقة جبلية وعرة بالقرب من مدينة "غيليندجيك" التابعة لمقاطعة كراسنودار الروسية.

وذكرت وكالة "تاس" نقلا عن المكتب الصحفي لإدارة المدينة، أن السائق فقد السيطرة على السيارة، فوق قمة جبلية فانقلبت عدة مرات، وتوفي السائق متأثرا بجراحه، بينما تم نقل آخر إلى مستشفى المدينة.

وبدأت المرحلة الأولى من سباق روسيا للتغلب على الصعوبات في الطرق الوعرة، في 29 مارس الجاري، في مدينة غيليندجيك جنوبي روسيا.

المصدر: "lenta.ru"

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