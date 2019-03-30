توجت سعوديتان بـ6 ميداليات في بطولة الخليج وغرب آسيا لرفع الأثقال، والمقامة في العاصمة العمانية مسقط.

وذكرت اللجنة الأولمبية العربية السعودية أنه "في أول مشاركة تاريخية للمرأة السعودية في مسابقات رياضة رفع الأثقال، انتزعت الرباعة السعودية العنود الخليفي 6 ميداليات ذهبية في بطولتي غرب آسيا وبطولة الخليج للناشئين والشباب والكبار لرفع الأثقال والمقامة في العاصمة العمانية مسقط".

*انتزعتا ١٢ ميدالية في أول مشاركة نسائية سعودية في رفع الأثقال..

العنود وأفنان تخطفان الأنظار بمسقط..https://t.co/H1fCeAuh1ppic.twitter.com/IJ9ktckfjm — الأولمبية السعودية (@saudiolympic) 28 марта 2019 г.

كما أعلنت اللجنة فوز الرباعة أفنان صباغ بـ6 ميداليات برونزية في بطولتي الخليج وغرب آسيا اللتين يتنافس فيهما أكثر من 100 رباع ورباعة يمثلون 12 دولة.

وحققت العنود الخليفي المركز الأول في منافسات الكبار لوزن 64 كلغ في بطولة الخليج وفي بطولة غرب آسيا متفوقة على الرباعتين البحرينية والعمانية متوجة بـ6 ذهبيات بالخطف والنتر والمجموع بكلا البطولتين.

فيما تمكنت صباغ من التتويج أيضا بـ6 ميداليات برونزية في البطولتين بعد مشاركتها في منافسات الكبار لوزن 55 كلغ.

المصدر: وكالات