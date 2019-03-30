لوكوموتيف يعمق جراح دينامو بفوزه عليه في "ديربي" موسكو (فيديو)

كسب فريق لوكوموتيف "ديربي" العاصمة موسكو، ضد مضيفه دينامو، بفوزه عليه بهدف وحيد، في اللقاء الذي دمعهما السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار لوكوموتيف موسكو للاعبه أنطون ميرانتشوك، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له من ضربة جزاء، في الدقيقة الـ 64 من عمر المباراة.

ورفع لوكوموتيف موسكو، رصيده بعد هذا الفوز الثالث له على التوالي، إلى 38 نقطة، وارتقى إلى مركز الوصافة، مقلصا الفارق إلى ثلاث نقاط بينه وبين المتصدر زينيت، الذي يستضيف أورينبورغ، غدا الأحد.

بينما مني دينامو موسكو بالهزيمة الثالثة على التوالي، ويحتل المركز الثاني العاشر في جدول ترتيب الدوري، حتى الآن، برصيد 23 نقطة.

المصدر: "МАТЧ ТВ"