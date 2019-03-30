مانشستر سيتي يعتلي الصدارة "مؤقتا" بالفوز على فولهام

اعتلى مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليواصل الضغط على ليفربول، بعد فوزه الثمين على مضيفه فولهام 2-0، ضمن المرحلة الـ32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

أحرز ثنائية السيتي الفائز كل من برناردو سيلفا في (د.5) وسيرجيو أغويرو في (د.27).

ورفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة إلى 77 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي يخوض مباراة مثيرة ضد ضيفه توتنهام غدا الأحد في قمة مباريات الأسبوع، بينما تجمد رصيد فولهام عند 19 نقطة في المركز التاسع عشر.

المصدر: RT