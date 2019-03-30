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بالصور.. حالات إغماء بين مشجعي الهلال عقب فوز النصر

الرياضة

بالصور.. حالات إغماء بين مشجعي الهلال عقب فوز النصر
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لحالات إغماء بين مشجعي نادي الهلال السعودي بعد خسارة فريقهم أمام منافسه التقليدي النصر ضمن منافسات الجولة الـ25 في الدوري السعودي.

ومع نهاية المباراة لم يتحمل عدد من جماهير الهلال، ضياع الصدارة من فريقهم في لحظات، فأغمي عليهم.

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وظهر في الصور المتداولة عدد من مشجعي نادي الهلال مغمى عليهم، وقد تدخل رجال الإسعاف في الملعب، لتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، الذين سقطوا في ممرات مدرجات ملعب الدرة.

وانتزع النصر صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من الهلال، بفوز قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، برأسية المدافع برونو أوفيني، لينهي المباراة لصالحه 3 - 2، ويرفع رصيده إلى 58 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن الهلال، مع تبقي 5 مباريات على نهاية البطولة.

المصدر: تويتر

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