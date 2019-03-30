رياضي أمريكي متهم بالتحرش الجنسي بالأطفال

اتهمت لجنة المحلفين في ولاية تكساس الأمريكية، وفقا لتقرير Sports Illustrated، لاعب البيسبول السابق جون ويتلاند بالاعتداء الجنسي على الأطفال ثلاث مرات.

وتم القبض على ويتلاند البالغ 52 عاما في يناير 2019 ومن ثم أفرج عنه بكفالة مالية قدرها 25 ألف دولار.

Eric Gay/ AP Photo

ووجهت إليه تهمة الاعتداء الجنسي في ثلاث حالات على الأقل، على طفل واحد في الفترة بين عامي (2004 و 2006)، وكان الطفل آنذاك يبلغ من العمر ما بين أربع وست سنوات.

وجون ويتلاند هو لاعب سابق دافع عن ألوان فريقي نيويورك يانكيز وتكساس رينجرز، وفاز بلقب بطل الدوري الأمريكي للبيسبول (MLB) عام 1996، وحاز على جائزة افضل لاعب، وأنهى مسيرته الرياضية عام 2000، ودخل نادي قاعة المشاهير لفريق تكساس.

المصدر: "lenta.ru"