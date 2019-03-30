إيسنر يقف بوجه فيدرر قبل بلوغه لقب ميامي للتنس

يلتقي الأميركي جون إيسنر المصنف التاسع عالميا وحامل اللقب لبطولة ميامي الأميركية للتنس، مع السويسري روجيه فيدرر الخامس في المباراة النهائية في ثانية بطولات الماسترز ألف نقطة.

وتأهل إيسنر بعد أن أنهى مشوار الكندي الشاب فيليكس أوجيه ألياسيم، عندما تغلب عليه 7-6 و7-6 الجمعة خلال ساعة و54 دقيقة، ويبحث إيسنر عن لقبه الـ15 في مسيرته الاحترافية.

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وتأهل المخضرم السويسري إلى نهائي البطولة للمرة الخامسة بعد فوزه 6-2 و6-4 على الكندي الشاب دينيس شابوفالوف الجمعة.

ويطمح فيدرر البالغ 37 عاما لحصد اللقب الـ101 في مسيرته الاحترافية والثاني هذا العام بعد دورة دبي قبل شهر.

ويملك فيدرر الأفضلية في المواجهات المباشرة أمام إيسنر حيث فاز 5 مرات من أصل 7 جمعت بينهما لكنه خسر الأخيرة التي تعود إلى عام 2015.

المصدر: وكالات