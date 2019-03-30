المغربي مستحسني رئيسا مؤقتا للاتحاد الدولي للملاكمة

أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة الجمعة تولي المغربي محمد مستحسني رئاسة الاتحاد مؤقتا خلفا للأوزبكي المستقيل جافور رحيموف.

وقال الاتحاد الدولي للملاكمة إن اللجنة التنفيذية للاتحاد انتخبت محمد مستحسني رئيس الاتحاد الافريقي للملاكمة بأغلبية 23 صوتا وامتناع عضوين عن التصويت.

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واستقال رحيموف، الذي انتخب في نوفمبر الماضي، بزعم أن "المناقشات المستندة لأسس سياسية" أضرت بتقدم الاتحاد حيث تصارع الرياضة للبقاء ضمن البرنامج الأولمبي.

وفتحت اللجنة الأولمبية الدولية تحقيقا داخليا بشأن الأمور المالية للاتحاد الدولي للملاكمة الذي دخل في العديد من المشاكل في السنوات الماضية.

وهددت اللجنة الأولمبية باستبعاد الملاكمة من دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستقام في طوكيو عام 2020.

المصدر: رويترز