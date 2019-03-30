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النجم الساحلي التونسي يبلغ نهائي كأس زايد للأندية الأبطال

الرياضة

النجم الساحلي التونسي يبلغ نهائي كأس زايد للأندية الأبطال
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حجز فريق النجم الساحلي التونسي بطاقة التأهل إلى نهائي كأس زايد للأندية الأبطال رغم التعادل السلبي أمام مضيفه المريخ السوداني الجمعة في إياب نصف النهائي.

واستفاد النجم الساحلي من فوزه في مباراة الذهاب بمدينة سوسه على المريخ 1-0، لينجح في المحافظة على تفوقه ويبلغ النهائي، في انتظار الفائز من مباراة إياب الهلال والأهلي في الكلاسيكو السعودي.

ورغم أن معظم الجمهور صفق للاعبي الفريقين، لكن فئة منه عمدت إلى قذف قوارير المياه وغيرها، باتجاه طاقم التحكيم الإماراتي، عند تحركه لمغادرة الملعب.

وقذفت الجماهير مواد صلبة، أدت إلى إصابة الحكم المساعد الأول الإماراتي محمد الحمادي في فمه ونزفه دما.

المصدر: وكالات

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