الجزائري بلفوضيل يقود هوفنهايم لفوز كبير على باير ليفركوزن

حقق هوفنهايم، فوزا ثمينا على ضيفه باير ليفركوزن 4-1، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

سجل لأصحاب الأرض، الجزائري إسحاق بلفوضيل هدفين في (د.10، 61)، ولاعب وسط باير ليفركوزن سفين بيندر هدفا عكسيا في مرماه في (د.51)، والكرواتي أندري كراماريتش في (د.79)، بينما سجل هدف الضيوف الوحيد المهاجم كيفن فولاند في (د.17).

وبهذه النتيجة، رفع هوفنهايم رصيده، لـ41 نقطة في المركز الثامن مؤقتا، فيما تجمد رصيد باير ليفركوزن، عند 42 نقطة في المركز السادس مؤقتا.

المصدر: وكالات