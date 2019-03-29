فيديو.. الدوسري يحرز الهدف الأروع في الملاعب السعودية هذا الأسبوع

أحرز الدولي سالم الدوسري لاعب نادي الهلال السعودي، هدفا "عالميا" بمجهود فردي من زاوية مستحيلة في شباك النصر أثناء ديربي "الرياض" في الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتمكن الدوسري من التسجيل في (د.78) محرزا التعادل لفريقه، لكن نتيجة المباراة انتهت لمصلحة النصر بنتيجة 3-2 بعدما أحرز البرازيلي برونو هدفا في الوقت القاتل في (د.90+7) مهديا صدارة جدول الترتيب لفريقه.

المصدر: وكالات