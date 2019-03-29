 
مباشر

فيديو.. الدوسري يحرز الهدف الأروع في الملاعب السعودية هذا الأسبوع

الرياضة

فيديو.. الدوسري يحرز الهدف الأروع في الملاعب السعودية هذا الأسبوع
youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnh8

أحرز الدولي سالم الدوسري لاعب نادي الهلال السعودي، هدفا "عالميا" بمجهود فردي من زاوية مستحيلة في شباك النصر أثناء ديربي "الرياض" في الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتمكن الدوسري من التسجيل في (د.78) محرزا التعادل لفريقه، لكن نتيجة المباراة انتهت لمصلحة النصر بنتيجة 3-2 بعدما أحرز البرازيلي برونو هدفا في الوقت القاتل في (د.90+7) مهديا صدارة جدول الترتيب لفريقه.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا