النصر يسقط الهلال ويعتلي صدارة الدوري السعودي
نجح النصر في خطف صدارة دوري المحترفين السعودي، من منافسه الهلال، بالفوز عليه 3-2، اليوم الجمعة، في ديربي الرياض، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الـ25 من المسابقة.
وسجل للنصر كل من عبد الرزاق حمد الله في (د.46) وبرونو أوفيني في (د.77 و90+7)، فيما سجل للهلال علي آل بليهي في (د.35) وسالم الدوسري في (د.79).
🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #النصر سجله اللاعب : برونو أوفيني في الدقيقة 7+90— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) 29 марта 2019 г.
النصر 3 : 2 الهلال#النصر_الهلالpic.twitter.com/xi2yDWdVo6
وأكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين، إثر طرد لاعبه محمد كانو في (د.67).
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 58 نقطة في المركز الأول وبفارق نقطة عن الهلال الوصيف.
المصدر: وكالات