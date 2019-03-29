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النصر يسقط الهلال ويعتلي صدارة الدوري السعودي

الرياضة

النصر يسقط الهلال ويعتلي صدارة الدوري السعودي
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نجح النصر في خطف صدارة دوري المحترفين السعودي، من ‏منافسه الهلال، بالفوز عليه 3-2، اليوم الجمعة، في ديربي الرياض، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الـ25 من المسابقة.

وسجل للنصر كل من عبد الرزاق حمد الله في (د.46) وبرونو أوفيني في (د.77 و90+7)، فيما سجل للهلال علي آل بليهي في (د.35) وسالم الدوسري في (د.79).

وأكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين، إثر طرد لاعبه محمد كانو في (د.67).

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 58 نقطة في المركز الأول وبفارق نقطة عن الهلال الوصيف.

المصدر: وكالات

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