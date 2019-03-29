إيسنر ينهي مغامرة أوجيه-ألياسيم ويبلغ نهائي دورة ميامي

أنهى الأمريكي العملاق جون إيسنر المصنف سابعا المشوار الرائع للكندي الواعد فيليكس أوجيه-ألياسيم في دورة ميامي الأمريكية للتنس عندما تغلب عليه 7-6 (7-3) و7-6 (7-4) الجمعة.

واحتاج إيسنر، حامل اللقب، و"التاسع عالميا"، إلى ساعة و54 دقيقة لبلوغ النهائي وتألق كعادته في الإرسالات النظيفة والتي بلغت 21.

في المقابل، بات الكندي أصغر لاعب في تاريخ دورة ميامي يبلغ دور الأربعة وتحديدا منذ بدايتها قبل 35 عاما.

وواصل أوجيه-ألياسيم، الصاعد من التصفيات، السير على خطى الكبار ولحق بالأمريكي أندريه أغاسي والأسترالي لايتون هيويت والإسباني رافايل نادال والصربي نوفاك دجوكوفيتش والبريطاني أندي موراي الذين سبق لهم خوض نصف نهائي دورة ميامي تحت سن العشرين.

وضمن أوجيه-ألياسيم الذي كان مصنفا في المركز 182 عالميا قبل عام، الارتقاء إلى المركز الـ 40.

المصدر: أ ف ب