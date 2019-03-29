الرجاء المغربي يقهر الترجي التونسي ويتوج بالسوبر الإفريقي

توج الرجاء البيضاوي المغربي بلقب كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم بعد فوزه المثير على نظيره الترجي التونسي 2-1، الجمعة، في المباراة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

أحرز ثنائية الفائز كل من عبد الإله الحافيظي في (د.22) وبدر بانون في (د.64)، بينما أحرز هدف الترجي يوسف البلايلي في (د.58).

ويعد اللقب هو الثاني لفريق الرجاء في السوبر القاري والرابع للأندية المغربية، حيث سبق للفريق ذاته الفوز باللقب عام 2000 على حساب أفريكا سبور، فيما اقتنص غريمه الوداد البيضاوي لقب العام الماضي، والمغرب الفاسي قبل سبع سنوات.

وكان المغرب الفاسي، هو أول بطل لكأس الاتحاد يحرز لقب السوبر على حساب بطل دوري الأبطال عندما تغلب على الترجي عام 2012، بركلات الجزاء الترجيحية 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

المصدر: وكالات