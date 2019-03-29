وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مشاركة المحرق البحريني في الدوري السعودي الموسم المقبل.

وأبدى الاتحاد البحريني ترحيبه بموافقة الاتحاد الدولي، على انضمام المحرق إلى الدوري السعودي بداية من العام القادم، بانتظار موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

"الفيفا يوافق على مشاركة المحرق البحريني في الدوري السعودي" https://t.co/lXwTtABEnB — sky limit (@skylimit1234) March 29, 2019

وفي ديسمبر الماضي، اعتمد الاتحادان البحريني والآسيوي الملف المتكامل لمشاركة المحرق في الدوري السعودي للمحترفين، وبعد دراسة مستفيضة من لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تقرر رفع الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للبت فيه.

ويضم الدوري السعودي 16 فريقا حاليا، ولم يسبق أن شارك فيه ناد من خارج المملكة، منذ انطلاقه عام 1976.

المصدر: وكالات