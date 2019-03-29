الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات راضية عن أداء نظيرتها الروسية

أعربت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) عن رضاها لأداء الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا) بعد تنفيذ الأخيرة مطالب الوكالة الدولية.

وحسب وكالة تاس الروسية فإن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أرسلت رسالة إلى نظيرتها الروسية تعرب فيها عن رضاها عن الإجراءات التي قامت بها روسادا، والتنفيذ الناجح للنقاط المشار إليها في تقرير الإجراءات التصحيحية لوادا خلال زيارة مفتشيها لموسكو يومي 11 و12 ديسمبر 2018 بأفضل الطرق وبجودة عالية.

ورفعت وادا في 20 سبتمبر الماضي الإيقاف المفروض على روسادا منذ نهاية 2015، لكنها طلبت في المقابل الحصول قبل ديسمبر الماضي على بيانات فحوص الكشف عن المنشطات التي أجراها مختبر موسكو بين 2011 و2015.

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وفي الـ17 من يناير الماضي، ذكرت وادا أن مفتشيها حصلوا بنجاح على قاعدة بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات والبيانات التحليلية الأساسية، ومع ذلك ذكّرت وادا بأن روسادا لا تزال تحت المراقبة وسيتعين عليها حتى 30 يونيو تقديم عينات يمكن أن تطلب منها بهدف إعادة تحليلها.

المصدر: sport-express.ru