بيكيه يكشف عن محادثات "الواتس آب" البرشلونية

ظهر جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة مساء الخميس على شاشة التلفاز الإسباني ليكشف عن جوانب خفية في شخصية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاءت تصريحات بيكيه في أحد البرامج الحوارية، وقال: "ميسي لديه حس دعابة عال وهو شخص ساخر جدا".

وأضاف: "لدينا مجموعة محادثة على واتس آب، تحت مسمى برشلونة وصورتها شعار النادي، ونتشارك جميعنا كلاعبين في إرسال صور مضحكة لخلق أجواء جيدة بيننا".

Grupo de Whatsapp del Barça 1 - Grupo de Whatsapp de Berto 0 pic.twitter.com/dY1Z05HrYw — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) March 29, 2019

وقال مازحا عن إسبانيول قبل مواجهة الديربي، حين أجاب عن سؤال حول ثروته الشخصية: "لدي من الأموال أكثر من ميزانية نادي إسبانيول لهذا العام".

ويحل إسبانيول ضيفا على برشلونة متصدر الدوري الإسباني غدا السبت على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

المصدر: marca.com