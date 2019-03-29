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بيكيه يكشف عن محادثات "الواتس آب" البرشلونية

الرياضة

بيكيه يكشف عن محادثات
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ظهر جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة مساء الخميس على شاشة التلفاز الإسباني ليكشف عن جوانب خفية في شخصية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاءت تصريحات بيكيه في أحد البرامج الحوارية، وقال: "ميسي لديه حس دعابة عال وهو شخص ساخر جدا".

وأضاف: "لدينا مجموعة محادثة على واتس آب، تحت مسمى برشلونة وصورتها شعار النادي، ونتشارك جميعنا كلاعبين في إرسال صور مضحكة لخلق أجواء جيدة بيننا".

 وقال مازحا عن إسبانيول قبل مواجهة الديربي، حين أجاب عن سؤال حول ثروته الشخصية: "لدي من الأموال أكثر من ميزانية نادي إسبانيول لهذا العام".

ويحل إسبانيول ضيفا على برشلونة متصدر الدوري الإسباني غدا السبت على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

المصدر: marca.com

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