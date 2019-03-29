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أياكس يقطع الطريق على برشلونة ويمدد عقد نجمه

الرياضة

أياكس يقطع الطريق على برشلونة ويمدد عقد نجمه
Globallookpress Elmar Kremser/SVEN SIMON
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أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، تجديد عقد حارسه الكاميروني أندري أونانا صاحب الـ22 عاما، حتى صيف العام 2022.

ونشر أياكس على موقعه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لأونانا، قال فيه إنه جدد عقده مع النادي للعام 2022.

وذكرت العديد من التقارير مؤخرا أن برشلونة الإسباني يسعى للتعاقد مع الحارس الكاميروني الصيف المقبل، لتعويض الرحيل المحتمل للحارس الاحتياطي ياسبر سيليسين.

وقال أونانا في تصريحات سابقة: "إذا عدت إلى برشلونة، سأكون سعيدا مرة أخرى، لست خائفا من المنافسة، وإذا تنافست مع شخص أكبر مني فذلك أفضل، حيث سأتعلم المزيد، سنرى مع الوقت ماذا سيحدث".

يذكر أن أونانا من خريجي أكاديمية نادي برشلونة.

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وشارك أونانا في 42 مباراة مع أياكس الموسم الحالي، استقبل فيها 30 هدفا، وحافظ على نظافة مرماه في 23 مباراة.

ويبلغ إجمالي مشاركات أونانا مع أياكس 126 مباراة، استقبل فيها 106 أهداف، وحافظ على نظافة الشباك في 56 مناسبة.

المصدر: وكالات

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