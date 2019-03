بعد 12 عاما في السجن.. "طرزان المجنون" يعود إلى حلبات النزال (فيديو)

View this post on Instagram

Друзья,моя подготовка к бою с @vecheslavdatsik уже началась!!! Разница в весе составляет практически 80 килограмм👿 Но скажу вам честно это для меня настоящий вызов и очередной тяжёлый путь!!! Будет нелегко,но я справлюсь👊 Спасибо моему тренеру @nikitinbk за подготовку, вместе мы сила 👊 #тарасов #дацик #бой