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بعد 12 عاما في السجن.. "طرزان المجنون" يعود إلى حلبات النزال (فيديو)

الرياضة

بعد 12 عاما في السجن..
Александр Лютиков/match
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تشهد العاصمة الروسية الشهر القادم نزالا في الفنون القتالية المختلطة بين المقاتلين الروسيين فياتشيسلاف داتسيك الملقب بـ"طرزان المجنون"، ومنافسه أرتيوم تاراسوف.

وتعود أهمية النزال، كونه الأول لداتسيك البالغ 39 عاما منذ خروجه من السجن بعد 12 عاما قضاها وراء القضبان بجريمة سطو على متجر للهواتف المحمولة.

وتمكن داتسيك منذ 20 عاما من التغلب بالضربة القاضية على البيلاروسي أندريه أورلوفسكي، والذي أصبح بعدها بـ5 سنوات بطلا لمنظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة بعد أن تغلب على الأمريكي فرانك مير في ديسمبر 2004 خلال النزال الذي جمعهما على لقب البطولة للوزن الثقيل.

وتقاضى داتسيك عندما تغلب على أورلوفسكي عام 1999 مبلغ 250 دولارا فقط، أما الآن فصرح داتسيك بأن النزال معه يبدأ بمليون روبل، بأي أكثر من 15 ألف دولار.

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وسيقام النزال في العاصمة موسكو في الـ15 من أبريل القادم.

أما تاراسوف صاحب الـ28 عاما فبدأ مسيرته الاحترافية في أبريل 2018، وخاض 5 نزالات حتى الآن فاز فيها جميعها.

المصدر: matchtv.ru

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