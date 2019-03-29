أفضل هداف في تاريخ أستراليا يعتزل اللعب نهائيا ويتجه للعمل الإعلامي

أعلن تيم كاهيل قائد منتخب استراليا السابق البالغ 39 عاما اعتزال كرة القدم ومتابعة مسيرته بالإعلام المرئي والتدريب.

وأنهى كاهيل، مشواره الدولي بعد مونديال روسيا كأفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده برصيد 50 هدفا.

وخاض مباراة اعتزاله دوليا ضد لبنان في نوفمبر الماضي بعد شهر واحد من تعاقده مع نادي جامشيدبور في الدوري الهندي.

وقال لمحطة أوبتوس سبورت الأسترالية ردا على سؤال حول إمكانية استمراره في اللعب على مستوى الأندية" لا، أصبحت كبيرا في السن الآن".

وأعلن هداف أستراليا عن اهتمامه بالعمل بالتلفزيون ونيته مزاولة التدريب وقضاء وقت جيد مع عائلته.

وخاض كاهيل أكثر من 500 مباراة على مستوى الأندية خلال مسيرة امتدت 21 عاما.

وقضى الأسترالي 15 عاما في إنجلترا مع ناديي ميلوول وإيفرتون، قبل أن ينتقل للدوري الأمريكي لثلاثة مواسم مع نيويورك رد بولز ومن ثم الانتقال للصين حيث لعب لفريقي شنغهاي شينهوا وهانغتشو جرين تاون.

وانضم إلى ملبورن سيتي في الدوري الأسترالي في 2016 ثم عاد ليلتحق بصفوف ميلوول المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي في يناير الماضي ليتركه بنهاية الموسم.

المصدر: رويترز