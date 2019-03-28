تخفيف عقوبة اللاعب التركي الذي هاجم زملاءه بـ"شفرة" حلاقة

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تخفيف عقوبة اللاعب منصور تشالار لاعب وسط فريق آميد إس كيه التركي من منعه من ممارسته كرة القدم مدى الحياة، إلى حرمانه 20 مباراة فقط.

وأعلنت لجنة تأديبية تابعه للاتحاد التركي للعبة، في الـ7 من الشهر الحالي، منع اللاعب منصور تشالار من ممارسة أي نشاط كروي مدى الحياة بسبب هجومه على 4 لاعبين خلال مباراة فريقه ضد ساكاريا سبور بأداة حادة "شفرة حلاقة" ما ترك أثر الهجوم على أحد اللاعبين.

وقلصت اللجنة التابعة لاتحاد اللعبة العقوبة إلى إيقافه لـ20 مباراة وغرامة مالية قيمتها 4000 يورو، لكن اللاعب لا يزال يواجه دعوى قضائية.

Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi: "Hiçbir suçu olmayan futbolcum 5 maç ceza alıyor, adam sahada yapmadığını bırakmadı. Futboldan men edilmesi gereken adamın cezasını 20 maça indirdiler, böyle bir şey yok. Ne gerekiyorsa yapacağız." pic.twitter.com/tDrCBUKwbb — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 28 марта 2019 г.

المصدر: وكالات