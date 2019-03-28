كشفت صحيفة "صن" البريطانية، اليوم الخميس، عن أن ريال مدريد يجهز عرضا ضخما لضم عدد من نجوم الصف الأول، بهدف إعادة بناء الفريق الذي خرج خالي الوفاض هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ريال مدريد يرصد مبلغ 500 مليون يورو من أجل التعاقد مع عدد من النجوم، وفي مقدمتهم الفرنسيان كيليان مبابي وبول بوغبا، والبلجيكي إدين هازارد.

وأضافت الصحيفة أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي، يضع هذا الثلاثي على رأس المشروع الجديد للنادي، من أجل إعادة إحياء الفريق مرة أخرى، والعودة إلى منصات التتويج المحلية والأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيليان مبابي مهاجم النادي الباريسي يعد أبرز الأهداف المطلوبة من قبل مدرب المرينغي، ويستعد النادي لتقديم عرضا بقيمة 280 مليون يورو لضمه، ولكن المشكلة التي تواجه ريال مدريد فى حسم الصفقة، الإغراءات التي يعرضها مالك نادي باريس سنجيرمان القطري ناصر الخليفي للبقاء مع الفريق.

ويبقى النجم البلجيكي إيدن هازارد أحد أهم اللاعبين المطلوبين وبقوة من المدرب الفرنسي لتدعيم صفوف الفريق، بجانب النجم الفرنسي الآخر بول بوغبا نجم وسط اليونايتد الذي كان قريبا من الانضمام إلى الملكي عام 2016 قبل أن يعود لناديه الحالي.

وكان بوغبا قد صرح مؤخرا خلال فترة التوقف الدولي، بأن أي لاعب يحلم باللعب تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد.

إلى ذلك، قال مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد، إن هناك شرطا لا بد من توفره من أجل الموافقة على انتقال بوغبا إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية فإن رايولا طلب حصول بوغبا على راتب يبلغ 13.6 مليون جنيه إسترليني، من أجل ترك يونايتد والانتقال إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وإذا وافق ريال مدريد على طلبات الدولي الفرنسي، فإن الأخير سيصبح صاحب الراتب الأعلى في النادي الملكي، متفوقا على غاريث بيل (11.9 مليون جنيه)، والقائد سيرجيو راموس (9.3 مليون جنيه).

المصدر: thesun