قميص كيلليني يدخل متحف "السيدة العجوز" بعد مئويته الخامسة
وضع النجم الإيطالي جورجيو كيلليني، مدافع يوفنتوس قميصه في متحف النادي بعد أن وصل للمباراة رقم 500 مع السيدة العجوز في كل البطولات.
ووصل كيلليني إلى المئوية الخامسة بقميص يوفنتوس خلال المباراة أمام أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
Orgoglio juventino ⚪⚫ Giorgio @chiellini ha consegnato allo #JuventusMuseum la maglia della sua presenza n. 5⃣0⃣0⃣ in bianconero 👏❤#Chiello500https://t.co/8qyWzo7vsNpic.twitter.com/pn7glhecEB— JuventusFC (@juventusfc) March 27, 2019
ونشر الحساب الرسمي للسيدة العجوز صورا لاحتفالية وضع قميص كيلليني في متحف النادي.
Qui #JuventusMuseum: la maglia di #Chiello500 è al suo posto! ❤️ pic.twitter.com/IS5Zk1crUn— JuventusFC (@juventusfc) March 28, 2019
وكيلليني هو خامس لاعب في تاريخ يوفنتوس يصل إلى 500 مباراة مع الفريق، بعد أليساندرو ديل بييرو، جيانلويجي بوفون، جايتانو شيريا وجوزيبي فورينو.
Bianconeri, il Capitano Giorgio @chiellini ha un messaggio per voi... 👇🏻— JuventusFC (@juventusfc) March 28, 2019
Non perdete l'intervista a #Chiello500 su @JuventusTVhttps://t.co/4WnHdn8jMWpic.twitter.com/GeZ45lwnTe
وقال كيلليني في تصريحات صحفية: "لقد شاركت في 500 مباراة مع يوفنتوس عشت فيها العديد من المشاعر، والأحاسيس المميزة، وتشرفت باللعب بجانب أبطال رائعين".
وأضاف: "لقد وصلت للمباراة رقم 500 في مواجهة مميزة جدا أمام أتلتيكو مدريد، لقد مر أسبوعان على الفوز الكبير، والعودة المميزة، لا تزال ذكرى هذه المباراة حاضرة، الآن أمامنا شهران لحسم كل شيء".
يذكر أن يوفنتوس خسر مباراة الذهاب أمام أتلتيكو بهدفين نظيفين قبل أن ينجح في العودة خلال مباراة الإياب، ويفوز بثلاثية نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليتأهل لمواجهة أياكس أمستردام الهولندي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.
المصدر: وكالات