قميص كيلليني يدخل متحف "السيدة العجوز" بعد مئويته الخامسة

وضع النجم الإيطالي جورجيو كيلليني، مدافع يوفنتوس قميصه في متحف النادي بعد أن وصل للمباراة رقم 500 مع السيدة العجوز في كل البطولات.

ووصل كيلليني إلى المئوية الخامسة بقميص يوفنتوس خلال المباراة أمام أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للسيدة العجوز صورا لاحتفالية وضع قميص كيلليني في متحف النادي.

وكيلليني هو خامس لاعب في تاريخ يوفنتوس يصل إلى 500 مباراة مع الفريق، بعد أليساندرو ديل بييرو، جيانلويجي بوفون، جايتانو شيريا وجوزيبي فورينو.

وقال كيلليني في تصريحات صحفية: "لقد شاركت في 500 مباراة مع يوفنتوس عشت فيها العديد من المشاعر، والأحاسيس المميزة، وتشرفت باللعب بجانب أبطال رائعين".

وأضاف: "لقد وصلت للمباراة رقم 500 في مواجهة مميزة جدا أمام أتلتيكو مدريد، لقد مر أسبوعان على الفوز الكبير، والعودة المميزة، لا تزال ذكرى هذه المباراة حاضرة، الآن أمامنا شهران لحسم كل شيء".

يذكر أن يوفنتوس خسر مباراة الذهاب أمام أتلتيكو بهدفين نظيفين قبل أن ينجح في العودة خلال مباراة الإياب، ويفوز بثلاثية نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليتأهل لمواجهة أياكس أمستردام الهولندي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات