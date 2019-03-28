سولشاير سيتقاضى نصف راتب مورينيو مع مان يونايتد!

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن سولشاير سيحصل على نصف الراتب الذي كان يحصل عليه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلال فترة توليه تدريب مانشستر يونايتد.

وقالت "ميرور" إن سولشاير سيتقاضى 7.5 ملايين يورو سنويا في عقده.

ونجح المهاجم السابق ليونايتد بتحقيق 14 فوزا في 19 مباراة، والعودة للمنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا التي بلغ فيها أيضا الدور ربع النهائي، وسيواجه برشلونة الإسباني بعد أسبوعين.

وقال سولشاير في بيان لنادي "الشياطين الحمر": "شعرت كأني في بيتي منذ اليوم الأول في هذا النادي المميز. يسعدني أن أكون لاعبا في يونايتد وأبدأ مسيرتي التدريبية هنا".

وبعد إقالة مورينيو في ديسمبر الماضي، وصل سولشار من نادي مولده النرويجي "على سبيل الإعارة" حتى نهاية الموسم.

Record-breaking start ✅

Consecutive away wins ✅

Utilising the #MUAcademy ✅ — Manchester United (@ManUtd) 28 марта 2019 г.

واستلم سولشاير الذي أمضى 11 موسما في ملعب أولد ترافورد كلاعب، الفريق في المركز السادس ضمن الدوري الإنجليزي بفارق 11 نقطة عن الأربعة الأوائل، وخسر مرة وحيدة في الدوري منذ تسلمه المقاليد الفنية للفريق الإنجليزي ويحتل المركز الخامس بفارق نقطتين فقط عن أرسنال الرابع قبل 8 مراحل على نهاية الموسم.

وتعد أبرز نقطة في مسيرة سولشاير القصيرة كمدرب مع يونايتد، التفوق على باريس سان جيرمان الفرنسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عندما قلب تأخره بهدفين في مباراة الذهاب (3-1 إيابا).

المصدر: mirror