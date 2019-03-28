يعتزم هاري كين مهاجم توتنهام وقائد المنتخب الإنجليزي إنهاء مسيرته الرياضية في دوري كرة القدم الأمريكية.

ولم يخف أبرز الهدافين في تاريخ إنجلترا شغفه بكرة القدم الأمريكية حيث حضر مباراة السوبر بول في فبراير الماضي والتي توج بها فريق نيو إنغلاند باتريوتس على حساب لوس أنجلوس رامز.

وأشار مهاجم توتنهام إلى أن المال لن يكون الدافع وراء إنهاء مسيرته في ملاعب كرة قدم أمريكية، فهم من أقل الرياضين أجرا في الولايات المتحدة.

وقال كين في تصريحات لشبكة "ESPN" عن إمكانية تغيير رياضته: "نعم هذا صحيح أريد تجربة ذلك خلال 10 أو 12 سنة".

وتابع: "اللعب في الدوري الإنجليزي ثم كأس العالم وبعد ذلك في كرة القدم الأمريكية يجعلك أفضل رياضي في التاريخ".

ويستعد كين مع توتنهام هوتسبير، لمواجهة ساخنة عندما يحل ضيفا على ليفربول الأحد القادم في الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن توتنهام وافق على استضافة مباراتين لدوري كرة القدم الأمريكي على ملعبه الذي يتسع لـ 62 ألف متفرج