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الاتحاد القطري لكرة القدم يدعم سلمان بن إبراهيم

الرياضة

الاتحاد القطري لكرة القدم يدعم سلمان بن إبراهيم
Reuters
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أعلن الاتحاد القطري دعمه للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ونقل موقع الاتحاد القطري عن سعود عبد العزيز المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم في تصريح صحفي قوله: "موقفنا في الاتحاد القطري لكرة القدم ثابت وداعم للشيخ سلمان منذ تقلده رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حيث إنني عملت معه عن قرب وكنا ولا زلنا على توافق في كثير من الأمور المتعلقة بالكرة الآسيوية، ولذا سأظل أنا شخصيا والاتحاد القطري لكرة القدم عموما داعمين للشيخ سلمان بن إبراهيم في بقائه في منصبه رئيسا للاتحاد الآسيوي وعلى ثقة كاملة بأنه يستطيع قيادة المنظومة الآسيوية بالصورة المطلوبة في سبيل تميز الكرة الآسيوية وبقاء آسيا واحدة في استحقاقاتها المقبلة".

وأعرب بن إبراهيم عن شكره وتقديره للاتحاد القطري "على الدعم والمساندة مؤكدا أن ذلك الدعم يعكس روح الوحدة بين أسرة الكرة الآسيوية ويؤكد أن الجميع يسير في مركب واحد هدفه المصلحة العليا للعبة" وذلك في بيان صادر عن مكتبه.

وبات حسم بن إبراهيم لولاية جديدة بالتزكية على رأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وشيكا، يوم السادس من أبريل المقبل في الاجتماع القاري للعبة، بعد انسحاب المرشح القطري سعود المهندي الخميس.

المصدر: أ ف ب

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