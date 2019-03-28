بالفيديو.. لقطة طريفة لمدرب برشلونة السابق

تداول عشاق مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفا، جرت أحداثه خلال المباراة الدولية الودية التي جمعت الباراغواي والمكسيك أمس الأربعاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم المنتخب المكسيكي بثلاثية نظيفة، خرجت الكرة من الملعب، وأراد مدرب الباراغواي، إدواردو بيريزو أن تلعب الكرة بسرعة، فقام بركلها بقدمه ليلتقطها أحد اللاعبين، لكن الكرة اتجهت نحو مدرب المنتخب المكسيكي، الأرجنتيني جيراردو مارتينو المعروف بـ "تاتا" (مدرب برشلونة موسم 2013-2014)، وارتطمت برأسه حين كان يوجه لاعبيه، وأدى ذلك إلى سقوط نظارته على الأرض، كما أظهرت الإعادة التلفزيونية إصابته بجرح طفيف في وجهه.

وبعد اللقطة الطريفة اقترب مدرب الباراغواي من تاتا وعانقه واطمأن عليه، وكانت ردة فعل مدرب برشلونة السابق إيجابية، إذ تجاوب مع الموقف بابتسامة عريضة.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز كتيبة تاتا بنتيجة 4-2.

المصدر: eurosport.ru