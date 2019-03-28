نشرت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي فيديو وصورا بالملابس الداخلية لتنفي شائعة حملها حسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو".

وذكرت الصحيفة الإيطالية، أن رودريغيز تعمدت نشر صورها بالملابس الداخلية خلال آخر جلسة تصوير لماركة "يامامي"، لتنفي الشائعات التي تم تداولها مؤخرا عن حملها، بعد أن نشرت صحيفة "كوريو دا مانها" البرتغالية صورا للعارضة الأرجنتينية ببطن يبدو منتفخا رفقة والدة النجم البرتغالي خلال مباراة البرتغال وصربيا في تصفيات يورو 2020 على مدرجات استاد "دا لوز" في لشبونة البرتغالية، ما أثار الشكوك بشأن حملها في طفلها الثاني من رونالدو والخامس لهداف يوفنتوس الإيطالي.

المصدر: وكالات