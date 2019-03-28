رسميا.. سولشاير مدربا دائما للشياطين الحمر

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الخميس تعيينه النرويجي أولي جونار سولشاير مدربا دائما للفريق لمدة 3 أعوام.

وكان من المقرر أن يتم تأجيل الإعلان عن تسمية النرويجي كمدرب دائم للنادي الإنجليزي نهاية الموسم الحالي، لكن المدرب قاد الفريق لنتائج مبهرة منذ تسلمه دفة القيادة.

وعين سولشاير مدربا مؤقتا في منتصف شهر ديسمبر الماضي، خلفا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وقاد الفريق 19 مباراة بجميع المسابقات، حقق الفوز في 14، وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات.

BREAKING: Ole Gunnar Solskjaer has been named Manchester United’s permanent manager. pic.twitter.com/V9zfaVJZpc — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) March 28, 2019

وقال المدرب النرويجي للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: "منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه، شعرت بأنني في منزلي، لقد كان شرفا لي أن أكون لاعبا في مانشستر يونايتد، ومن ثم أبدأ مسيرتي التدريبية هنا، لقد كانت أشهر رائعة، وأريد أن أشكر اللاعبين والمساعدين على العمل الذي أنجزناه".

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد حديثه قائلا: "تدريبي للفريق هو حلم دائم لطالما راودني، وأنا متحمس للغاية من أجل استغلال هذه الفرصة لقيادة الفريق على المدى الطويل، ونأمل في تحقيق البطولات والنجاح المستمر".

Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager. — Manchester United (@ManUtd) March 28, 2019

المصدر:manutd.com