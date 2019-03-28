رئيس الزمالك يسخر من أنباء اعتداء كهربا عليه (فيديو)

نفى رئيس الزمالك ما تردد عن توقيع محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول عقدا جديدا مع القلعة البيضاء قيمته 45 مليون جنيه، مشددا على أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة.

وأوضح مرتضى منصور: "هناك حملة تشهير بالنادي، تسهدف كهربا من أجل إجباره على الرحيل".

وأضاف ساخرا من أنباء اعتداء كهربا عليه بالشتم خلال مران يوم أمس الأربعاء: "أنا في المستشفى حاليا بعد اعتداء كهربا أخيط 18 غرزة... الإعلام يريد إشعال أزمة لتشتيت تركيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي".

وتابع: "الزمالك يتعرض لحملة بشعة من الإعلام واتحاد الكرة، وانتشار خبر حول توقيع كهربا لعقد جديد بـ45 مليون جنيه، عار عن الصحة".

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من جهته نشر محمود كهربا عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، صورة تجمعه مع مرتضى منصور حتى يكشف نهاية الأزمة التي شهدتها الساعات الماضية بنادي الزمالك.

وشهدت الساعات الماضية في مران الزمالك أزمة بدخول كهربا في مشادة كلامية مع رئيس النادي الأبيض قبل أن يقوم اللاعب بالتوجه إلى مكتب رئيس النادي وتقديم اعتذار له.

ويتحضر الزمالك لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية في لقاء مؤجل من الجولة الـ17 للدوري المصري.

المصدر: يوتيوب