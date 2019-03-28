أرباح قياسية للمغرب من ودية راقصي التانغو

كشف اتحاد الكرة المغربي عن حجم الريع المالي الذي حصل عليه من عملية بيع تذاكر المواجهة الودية بين المغرب والأرجنتين والتي أجريت الثلاثاء الماضي على ملعب طنجة.

وبلغ حجم الريع، نحو نصف مليون دولار من عملية بيع التذاكر، إضافة إلى 700 ألف دولار من رعاة المباراة، ليشهد رقما غير مسبوق في تاريخ مباريات منتخب أسود الأطلس.

وعلى الرغم من الأجواء العاصفة والرياح القوية وغياب ليونيل ميسي نجم منتخب راقصي التانغو بسبب الإصابة، إلا أن إقبال الجماهير المغربية على المباراة كان كبيرا.

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ووافق المغرب على دفع مليون يورو للاتحاد الأرجنتيني، بشرط مشاركة ميسي في اللقاء لمدة 70 دقيقة على الأقل، لكن المبلغ انخفض إلى 550 ألف يورو بعد الإعلان عن غياب ميسي.

وكان ميسي العائد مؤخرا إلى المشاركة الدولية، قد خاض لقاء الأرجنتين أمام فينزويلا في مدريد قبل أيام، وتلقى منتخب بلاده هزيمة بنتيجة 1-3.

وخسر المنتخب المغربي أمام ضيفه الأرجنتيني وديا 0-1، حيث وقع على هدف المباراة أنخيل كوريا.

المصدر: وكالات