البريك دانس يقترب من أن يصبح رياضة أولمبية في 2024

منحت اللجنة الأولمبية الدولية الأربعاء موافقتها مبدئيا على إدراج البريك دانس ضمن 4 رياضات جديدة في جدول المنافسات الأولمبية الصيفية 2024، المقررة في باريس.

واقترح منظمو ألعاب باريس في فبراير الماضي ضم البريك دانس وركوب الأمواج والتزلج على الألواح والتسلق الرياضي إلى نسخة 2024 بناء على طلب فرنسا.

ومن المقرر أن يتم اقتراح الإضافات رسميا، في جلسة اللجنة الأوليمبية بلوزان السويسرية خلال يونيو المقبل.

وسيكون الإدراج للرياضات الجديدة مؤقتا على أن تتخذ اللجنة الأولمبية قرارها النهائي في برنامج دورة باريس في نهاية 2020.

#Breakdancing just moved a step closer to being a medal sport

at #Paris2024 Olympics!

IOC executive board recommends adding breakdancing, skateboarding, sport climbing, and surfing to Paris 2024 program.https://t.co/QFxDmuEkgH — Firstpost Sports (@FirstpostSports) March 28, 2019

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وحتى حلول ذلك التاريخ، ستراقب اللجنة الأولمبية عن كثب مدى مناسبة البريك دانس للألعاب الأولمبية، مع التركيز على العرض والتحكيم والنزاهة.

وسيظهر ركوب الأمواج والتزلج على الألواح والتسلق الرياضي لأول مرة في دورة طوكيو الأولمبية في 2020.

وبموجب القواعد الجديدة للجنة الأولمبية الدولية في عام 2014 والتي ستطبق لأول مرة في أولمبياد طوكيو، يمكن للمدن المستضيفة اختيار مجموعة من الرياضات واقتراح إدراجها.

المصدر: وكالات