هاليب تطيح بوانغ وتعبر لما قبل نهائي دورة ميامي

اقتربت الرومانية سيمونا هاليب من استعادة المركز الأول عالميا بعد فوزها على الصينية وانغ كيانغ 6-4 و7-5 الأربعاء في ربع نهائي دورة ميامي الأمريكية لكرة المضرب.

وبعد خروج التشيكية بترا كفيتوفا، كانت هاليب بحاجة إلى بلوغ نهائي السبت في ملعب هارد روك ستاديوم، لإنزال اليابانية ناومي أوساكا بطلة أستراليا عن عرشها، والعودة إلى المركز الأول عالميا الذي خسرته في نهاية يناير بعد 64 أسبوعا.

وتسعى هاليب إلى بلوغ النهائي الأول لها في جنوب فلوريدا، عندما تواجه الفائزة بين التشيكيتين كارولينا بليسكوفا المصنفة سابعة عالمياً وماركيتا فوندروسوفا.

وكانت وانغ تسعى لتحقيق المفاجأة وأن تصبح أول صينية بعد اللاعبة نا لي، تدخل نادي العشر الأوليات.

المصدر: أ ف ب