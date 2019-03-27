نشب شجار بين رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور واللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، بعد نهاية تدريب الفريق، الأربعاء، قبل أيام من مواجهة "القلعة البيضاء" للنادي الأهلي في الدوري المصري.

ووفقا لموقع "صدى البلد" فإن رئيس الزمالك اجتمع بلاعبي الفريق في نهاية التدريب، وأثناء حديثه مع اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز قال لهم:" ركزوا استعدادا للمباراة وماتكونوش زي كهربا اللي بيروح أفراح".

وطلب كهربا من مرتضى، منحه مستحقاته والموافقة على رحيله إذا كانت هناك رغبة في عدم استمراره داخل صفوف الفريق بعد مهاجمته من قبل منصور.

ولحق لاعبو الزمالك بزميلهم قبل خروجه من المران وعقدوا معه جلسة، قبل اصطحابه لمكتب رئيس النادي لتقديم الاعتذار.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي، يوم السبت المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية في لقاء مؤجل من الجولة الـ17 للدوري.

المصدر: صدى البلد