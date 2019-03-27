تميمة "يورو 2020" تداعب الكرة على أرضية ملعب سان بطرسبورغ

عرضت اليوم تميمة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020" على أرضية ملعب سان بطرسبورغ الذي سيستضيف أربع مباريات من البطولة القارية المقرر إقامتها صيف العام المقبل.

وشارك في مراسم تقديم التميمة التي تدعى "سكيلزي"، نجم نادي زينيت والمنتخب الروسي لكرة القدم، ألكسندر إيروخين.

Sputnik Алексей Даничев

وقام سكيلزي ببعض الحركات المهارية بالكرة على الأرضية العشبية للملعب.

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وعرضت تميمة البطولة للمرة الأولى في الـ24 من الشهر الجاري، في ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام قبل انطلاق مباراة هولندا أمام ألمانيا ضمن الجولة الأولى من تصفيات "يورو 2020"، والتي انتهت بفوز المانشافت على الطواحين بنتيجة 3-2.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية، في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو عام 2020، في 12 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة، وهي مدن: "أمستردام، باكو، بلباو، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، دبلن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما، وسان بطرسبورغ".

وتستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية 4 مباريات في البطولة، ثلاث منها في دور المجموعات، ومباراة واحدة في الدور ربع النهائي.

المصدر: rsport.ria.ru