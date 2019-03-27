دجوكوفيتش يودع بطولة ميامي للتنس من الدور ثمن النهائي (فيديو)

خرج الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا من بطولة ميامي الأمريكية للتنس، بخسارته أمام الإسباني روبيرتو باوتيستا أغوت، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وفاز دجوكوفيتش بسهولة في المجموعة الأولى 6-1، قبل أن يقلب باوتيستا أغوت النتيجة رأسا على عقب ويفوز باللقاء، بعد أن حسم المجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 7-5 و6-3 على التوالي، في المباراة التي استغرقت ساعتين و29 دقيقة.

He did it in Doha and he's done it again in Miami! 😲



🇪🇸 @BautistaAgut d. Djokovic to move into the last 8. #MiamiOpen



🎥: @TennisTVpic.twitter.com/RtKodyG0da — ATP Tour (@ATP_Tour) March 26, 2019

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وكان دجوكوفيتش يمني النفس بلقب سابع قياسي في هذه البطولة، لكنه حزم حقائبه باكرا تماما كما فعل في بطولة إنديان ويلز الأمريكية قبل أسبوعين.

وسبق باوتيستا أغوت أن تغلب على دجوكوفيتش في طريقه لانتزاع لقب بطولة الدوحة مطلع العام الحالي.

وسيلتقي باوتيستا أغوت في الدور ربع النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 9 ملايين دولار، مع حامل اللقب الأمريكي جون إيسنر الذي تغلب بدوره على البريطاني كايل إدموند بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-6 و7-6.

المصدر: وكالات