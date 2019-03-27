7 منتخبات عربية تتأهل لنهائيات كأس آسيا 2020 تحت 23 عاما

نجحت 7 منتخبات عربية في التأهل لنهائيات كأس آسيا 2020 لكرة القدم تحت 23 عاما، والمقرر إقامتها في تايلاند مطلع العام القادم.

والمنتخبات العربية التي نجحت في التأهل للبطولة القارية، هي: البحرين وقطر والعراق والإمارات والأردن وسوريا والسعودية.

وتأهل إلى النهائيات 16 منتخبا، 11 منها حصلت على المركز الأول في مجموعاتها، إلى جانب تايلاند المضيفة وأفضل أربعة منتخبات حصلت على المركز الثاني.

Congratulations to the 16 nations who have qualified to the #AFCU23 Finals! 👏 pic.twitter.com/SozcyCYq9O — AFC (@theafcdotcom) March 26, 2019

وفيما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات:

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الدولة المضيفة: تايلاند

متصدرو المجموعات:

المجموعة الأولى: قطر

المجموعة الثانية: البحرين

المجموعة الثالثة: العراق

المجموعة الرابعة: الإمارات

المجموعة الخامسة: الأردن

المجموعة السادسة: أوزبكستان

المجموعة السابعة: كوريا الشمالية

المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية

المجموعة التاسعة: اليابان

المجموعة العاشرة: الصين

المجموعة الحادية عشرة: فيتنام

أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثاني:

أستراليا (المجموعة الثامنة)، إيران (المجموعة الثالثة)، سوريا (المجموعة الخامسة)، السعودية (المجموعة الرابعة).

وتحصل المنتخبات الثلاثة الأولى في النهائيات على بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في اليابان، علما بأن الدولة المضيفة اليابان حصلت على بطاقة التأهل المباشر.

المصدر: theafcdotcom/twitter