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موراتا يقود إسبانيا لتخطي مالطا في تصفيات يورو 2020

الرياضة

موراتا يقود إسبانيا لتخطي مالطا في تصفيات يورو 2020
Reuters
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حقق منتخب إسبانيا الفوز على مضيفه مالطا 2-0، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة السادسة ضمن تصفيات يورو 2020.

وتمكن موراتا من إحراز هدفين في (د.31 و73).

ورفع منتخب إسبانيا الذي غاب عنه مدربه لويس إنريكي لظروف خاصة، رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة.

وفي مباراة أخرى ضمن ذات المجموعة انتهت مواجهة السويد ومضيفتها النرويج بالتعادل 3-3.

من جهة أخرى حسمت رومانيا مباراتها مع ضيفتها جزر فارو 4-1 ليصبح ترتيب المجموعة السادسة على النحو التالي: 

  1. إسبانيا (6 نقاط)
  2. السويد (4 نقاط)
  3. رومانيا (3)
  4. مالطا (3)
  5. النرويج (1)
  6. جزر فارو (0)

المصدر: وكالات 

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