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تصفيات يورو 2020.. إيطاليا تمطر شباك ليشتنشتاين بسداسية نظيفة

الرياضة

تصفيات يورو 2020.. إيطاليا تمطر شباك ليشتنشتاين بسداسية نظيفة
Reuters
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اكتسحت إيطاليا ضيفتها ليشتنشتاين بنتيجة 6-0، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة العاشرة من تصفيات يورو 2020.

أحرز أهداف إيطاليا كل من ستيفانو سيني في (د.17) وماركو فيراتي في (د.32) وفابيو كوالياريلا هدفين في (د.35 و45) ومويس كين في (د.70) وليوناردو بافوليتي في (د.76).

وبهذا الفوز، رفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة، بينما ظل ليشتنشتاين في المركز الأخير من دون نقاط.

المصدر: RT

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