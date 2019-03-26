فنلندا تسقط أرمينيا بثنائية في تصفيات يورو 2020

تغلب المنتخب الفنلندي على مضيفه الأرميني 2-0، الثلاثاء، على ستاد فازجين سارجسيان روبيبليكان في يريفان، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وتقدم فريدريك يانسن بهدف لفنلندا في (د.14)، ثم أضاف بيري سويري الهدف الثاني في (د.78).

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فنلندا إلى 3 نقاط في المركز الرابع، بينما تذيل المنتخب الأرميني الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وتعرض المنتخب الأرميني للهزيمة الثانية على التوالي بعد خسارته أمام البوسنة والهرسك بهدفين مقابل هدف، يوم السبت الماضي.

وتعرض منتخب فنلندا أيضا للخسارة في الجولة الأولى، وسقط أمام مضيفه الإيطالي بهدفين دون رد.

المصدر: وكالات