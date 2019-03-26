مني المنتخب المصري بهزيمته الأولى بقيادة مدربه الجديد المكسيكي خافيير أغيري، وجاءت على يد مضيفه النيجيري 0-1 الثلاثاء بهدف سجل بعد أقل من 8 ثوان على انطلاق اللقاء الدولي الودي.

ويدخل هذا اللقاء ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة الصيف المقبل في مصر بالذات.

ومنذ أن استلم مهامه مع "الفراعنة" خلفا للأرجنتيني هكتور كوبر عقب الخروج من الدور الأول لمونديال روسيا الصيف الماضي، حقق أغيري أربعة انتصارات متتالية مع مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا، قبل التعثر السبت للمرة الأولى في مباراة هامشية ضد النيجر (1-1) في الجولة الأخيرة من التصفيات.

وبغياب نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح الذي قرر أغيري إراحته في مباراتي الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا ضد النيجر والثلاثاء ضد نيجيريا، منيت مصر بهزيمتها الأولى مع المدرب المكسيكي على يد نيجيريا بهدف سجل بعد أقل من 8 ثوان (7,4 ثانية بحسب قناة أون سبورت المصرية الناقلة للمباراة) على صافرة البداية بتسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة لبول أونواتشو الذي كان يخوض مباراته الدولية الثانية فقط.

Paul Onuachu has scored Nigeria's fastest goal on his International debut against Egypt, 8 seconds after kick off. pic.twitter.com/nAZTqsm6kj — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) 26 марта 2019 г.

ويعتبر هذا الهدف، بصفة غير رسمية، ثاني أسرع هدف على صعيد المباريات الدولية بعد هدف الألماني لوكاس بودولسكي ضد الإكوادور في مباراة ودية عام 2013 بعد 6 ثوان على انطلاق اللقاء (بحسب الاتحاد الدولي فيفا).

وفي نهاية المطاف، تلقت مصر الهزيمة الأولى أمام نيجيريا في المواجهات السبع الأخيرة بينهما على الصعيدين الودي والرسمي، وتحديدا منذ الخسارة 0-1 أيضا في الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية عام 1990.

المصدر: أ ف ب