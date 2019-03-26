شاهد.. أرسنال الإنجليزي يتغلب على النصر الإماراتي وديا في افتتاح استاد آل مكتوم
ALNasrSC/twitter
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تغلب أرسنال الإنجليزي على مضيفه النصر الإماراتي بنتيجة 3-2، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء بمناسبة افتتاح استاد آل مكتوم في دبي، وسط حضور جماهيري كبير.
سجل أهداف أرسنال كل من كارل جينكنسون وألكسندر لاكازيت وجون جوليس في الدقائق 42 و51 و72، فيما سجل هدفي أصحاب الأرض كل من التشيلي روني فيرنانديز وخالد جلال من ركلة جزاء في الدقيقتين 14 و90.
نهاية المباراة بفوز #أرسنال على #النصر 3-2 في المباراة الودية بمناسبة افتتاح #استاد_آل_مكتوم#النصر_أرسنال#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/f2Xk2IkoiK— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 26, 2019
مقتطفات من المباراة 💫#نادي_النصر#النصر_أرسنالpic.twitter.com/RGZxMCgdqT— AL NASR FC (@ALNasrSC) March 26, 2019
المصدر: وكالات
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