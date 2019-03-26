شاهد.. منتخب الفراعنة يتلقى أسرع هدف في تاريخه
Globallookpress
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شهدت المباراة الدولية الودية الجارية حاليا بين منتخبي نيجيريا وضيفه المصري، تسجيل أسرع هدف يدخل شباك الفراعنة في تاريخهم.
Paul Onuachu's goal vs. Egypt (1-0) pic.twitter.com/bnU648KI0T— .... (@Okwuchi_) March 26, 2019
وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الثانية الـ6 عن طريق باول أونواتشو، وهو أسرع هدف يدخل شباك الفراعنة في التاريخ.
المصدر: وكالات
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