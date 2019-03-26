شاهد.. منتخب الفراعنة يتلقى أسرع هدف في تاريخه

شهدت المباراة الدولية الودية الجارية حاليا بين منتخبي نيجيريا وضيفه المصري، تسجيل أسرع هدف يدخل شباك الفراعنة في تاريخهم.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الثانية الـ6 عن طريق باول أونواتشو، وهو أسرع هدف يدخل شباك الفراعنة في التاريخ.

المصدر: وكالات