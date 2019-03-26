الأولمبي الأردني يتأهل لنهائيات آسيا تحت 23 عاما

تأهل المنتخب الأولمبي الأردني إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما، بعد تعادله مع نظيره السوري 1-1، الثلاثاء، في ختام منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

أحرز لمنتخب "النشامى" محمد عطية في (د.75)، بينما سجل "لنسور قاسيون" عبد الرحمن بركات في (د.84).

وبهذه النتيجة، تأهل المنتخب الأردني إلى بطولة كأس آسيا للشباب في تايلاند، بتصدرهم المجموعة بـ 7 نقاط بالتساوي مع منتخب سوريا الذي حل بالوصافة بفارق الأهداف.

وينتظر نسور قاسيون نتائج بقية المجموعات لحسم تأهلهم ضمن أفضل أربع منتخبات من أصحاب المركز الثاني بشكل رسمي.

المصدر: RT