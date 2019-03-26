 
مباشر

الأولمبي الأردني يتأهل لنهائيات آسيا تحت 23 عاما

الرياضة

الأولمبي الأردني يتأهل لنهائيات آسيا تحت 23 عاما
twitter@JordanFA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lmwx

تأهل المنتخب الأولمبي الأردني إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما، بعد تعادله مع نظيره السوري 1-1، الثلاثاء، في ختام منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

أحرز لمنتخب "النشامى" محمد عطية في (د.75)، بينما سجل "لنسور قاسيون" عبد الرحمن بركات في (د.84).

وبهذه النتيجة، تأهل المنتخب الأردني إلى بطولة كأس آسيا للشباب في تايلاند، بتصدرهم المجموعة بـ 7 نقاط بالتساوي مع منتخب سوريا الذي حل بالوصافة بفارق الأهداف.

وينتظر نسور قاسيون نتائج بقية المجموعات لحسم تأهلهم ضمن أفضل أربع منتخبات من أصحاب المركز الثاني بشكل رسمي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر: البداية مذبحة نيوزيلندا.. وبعدها كثير من التعاطف ومن الوعيد أيضا..