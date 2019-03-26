الأولمبي الأردني والسوري يتأهلان لنهائيات آسيا تحت 23 عاما

تأهل المنتخب الأولمبي الأردني إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما، بعد تعادله مع نظيره السوري 1-1، الثلاثاء، في ختام منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

أحرز لمنتخب "النشامى" محمد عطية في (د.75)، بينما سجل "لنسور قاسيون" عبد الرحمن بركات في (د.84).

وبهذه النتيجة، تأهل المنتخب الأردني إلى بطولة كأس آسيا للشباب في تايلاند، بتصدرهم المجموعة بـ 7 نقاط، رفقة المنتخب السوري الذي حل بالوصافة بفارق الأهداف.

المنتخب السوري استحق التأهل ضمن أفضل المنتخبات التي حققت المركز الثاني في التصفيات، بعد أن جمع 7 نقاط وسجل 5 أهداف وتلقى هدفا واحدا فقط، في 3 مباريات، ليتأهل رفقة منتخبات إيران، السعودية، وأستراليا.

المصدر: RT